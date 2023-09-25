Fenerbahçe'de transfer gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 numara..

Son dakika transfer haberleri: Sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de moraller oldukça yerinde. Sarı-lacivertlilerde geniş kadro havuzunu çok iyi kullanan İsmail Kartal ise yönetimin ve taraftarın yüzünü güldürdü. Fenerbahçe'de transfer sezonunda ise akıllarda kalan tek soru 6 numara bölgesi oldu. İşte transferin gerçekleşmeme nedeni... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 06:40