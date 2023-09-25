Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden
Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yaptı ve 5'te 5 ile liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isterken, 4 futbolcunun geleceğiyle ilgili durumları ise merak ediliyor. İşte F.Bahçe'deki son gelişmeler ve tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.