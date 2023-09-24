Süper Lig'de ve Avrupa'da yolunu kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sezon başında gerçekleşmeyen 6 numara transferinin detayları belli oldu.
SON DAKİKA HABERLERİ: Fenerbahçe o ismi neden alamadı? Transferde gerçek ortaya çıktı!
Son dakika transfer haberleri: Sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de moraller oldukça yerinde. Sarı-lacivertlilerde geniş kadro havuzunu çok iyi kullanan İsmail Kartal ise yönetimin ve taraftarın yüzünü güldürdü. Fenerbahçe'de transfer sezonunda ise akıllarda kalan tek soru 6 numara bölgesi oldu. İşte transferin gerçekleşmeme nedeni... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de ve Avrupa'da yolunu kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sezon başında gerçekleşmeyen 6 numara transferinin detayları belli oldu.
Sezona İsmail Kartal ile giriş yapan sarı-lacivertliler geride kalan haftalarda adeta gövde gösterisi yaptı.
Yönetimin transferde nokta atışı yaptığı sezonda mutlak hedef şampiyonluk.