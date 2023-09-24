FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde performansıyla büyüledi! Transfer için İstanbul'a geldiler

Son dakika spor haberleri: Geçen sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen ancak Jorge Jesus'la istediği fırsatı bulamayan Jayden Oosterwolde bu sezon adeta İsmail Kartal'la başka seviyeye çıktı. Hollandalı yıldızın bu performansı ise Avrupa devinin dikkatini çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 12:15