Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, 2022/2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde performansıyla büyüledi! Transfer için İstanbul'a geldiler
Son dakika spor haberleri: Geçen sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen ancak Jorge Jesus'la istediği fırsatı bulamayan Jayden Oosterwolde bu sezon adeta İsmail Kartal'la başka seviyeye çıktı. Hollandalı yıldızın bu performansı ise Avrupa devinin dikkatini çekti. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Yarıştığı her kulvarda sezona bomba gibi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 2022 Dünya Kupası sonrası büyük bir düşüş yaşamıştı.
Jorge Jesus oynattığı futbol nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, Fenerbahçe şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.