Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Pazar günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.