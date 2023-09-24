Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe, 6.hafta müsabakasında karşılaştı. Oba Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla sarı lacivertliler oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe, 6. hafta maçında kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla sarı lacivertliler oldu. Kanarya'nın galibiyet sayısı 43. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Alanyaspor ise 7 puanla 11. sırada kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto (Dk. 80 Anderson Silva), Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Coelho, Janvier, Efecan Karaca, Eduardo (Dk. 68 Oğuz Aydın), Novais (Dk. 73 Hadergjonaj), Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Batshuayi), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+4 Mert Hakan Yandaş), Szymanski (Dk. 88 Samet Akaydın), Tadic (Dk. 78 Kent), Dzeko (Dk. 78 Oosterwolde)

Gol: Dk. 43 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 59 Ömer Erdoğan (teknik direktör) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Dzeko, Dk. 34 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 75 Tadic, Dk. 85 Batshuayi, Dk. 88 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 40 Coelho, Dk. 90+6 Anderson Silva (Corendon Alanyaspor)