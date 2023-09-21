Basamakları tek tek çıkan ve sonunda gruplara kalan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Nordsjaelland maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile karşılaşacak. Kanarya'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Teknik Direktör İsmail Kartal, zorlu müsabaka öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Basamakları tek tek çıkan ve sonunda gruplara kalan Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ediyor.
Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Düdük ise Macar hakem Gergo Bogar'da olacak.
Fotomaç'ya yer alan habere göre, temsilcimizde tek hedef; 50 bin taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak. Teknik direktör İsmail Kartal da tüm planlarını üç puan üzerine yaptı.