UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunun ilk haftasında Danimarka ekibi FC Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçla devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.