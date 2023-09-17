TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan bomba iddia! Dünya yıldızı Fenerbahçe'yi reddetmiş

Transfer döneminin kapanmasıyla takımlar kadro planlamasını belli ölçüde tamamladı. Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak sarı-lacivertli ekip beklenen 6 numara takviyesini yapmadı. İtalyanlarda ise bomba bir iddia geldi. Dünya yıldızı, Kanarya'nın teklifini geçtiğimiz süre zarfında reddetmiş. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)