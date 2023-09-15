Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek ve ipi göğüslemek istiyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Ndidi için masada! Pazarlıklar sürüyor...
Fenerbahçe'de transferde varsa yoksa 6 numara hamlesine çevrildi gözler. Sarı-lacivertlilerde birçok ismin adı geçerken gündemde son olarak Ndidi geldi. Yönetim bu bölge için transferi bitirmek istiyor. İşte Ndidi hamlesinin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek ve ipi göğüslemek istiyor.
Sarı-Lacivertliler yaptıkları transferlerle kadrosunu son derece güçlü hale getirirken ön libero mevkine beklenen tavkiyeyi henüz yapmış değil.
Bu bölgeye transfer için vakit bu gece yarısı 00.00'de dolacak.