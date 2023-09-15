Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Burak Kapacak ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu Sivasspor'a kiralandı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2023
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır.
Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/I0E6r4A2r9
İŞTE SİVASSPOR'UN PAYLAŞIMI:
EMS Yapı Sivasspor'umuza Hoş Geldin Burak— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) September 15, 2023
EMS Yapı Sivasspor'umuz, sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ın 2023-24 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen Burak, Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde… pic.twitter.com/oy1DjGJguw