Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 19'luk son kanat! Geleceğin yıldızı için İsmail Kartal onay verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine ocak ayı transferleri için çalışmalara başladı. Tecrübeli teknik adamın istediği yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin scout ekibi detaylı analiz topluyor. Kartal, transferin ocak ayında bitmesini istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon farklı bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transferlere 56.81 milyon euro harcadı.