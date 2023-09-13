Milli takım arasının ardından Fenerbahçe evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de yabancı krizi! 2 isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de gözler 6 numaraya çevrildi. Sarı-lacivertlilerde liste oldukça kalabalık. İşte İsmail Kartal'ın da ısrarla istediği bölge için listede yer alan 4 futbolcu... FB SPOR HABERLERİ
Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon yaptığı transferlerle büyük ses getiren Kanarya'da gözler 6 numaraya çevrildi.