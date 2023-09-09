Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam etti. Daha önce "Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla" seçilir" maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte ise 38'inci maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.
Fenerbahçe’de flaş karar! Başkanlık süresi...
Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda önemli bir oylama yapıldı. Sarı-lacivertlilerde başkanlık süreci, oylama sonucunda 3 yıldan 4 dönem oldu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2023- 15:49