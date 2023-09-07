Kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, takviye yapılacak bir bölge kaldı.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de 6 numara bilmecesi! 3 oyuncunun sözleşmesi...
Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Fenerbahçe'de gözler 6 numara harekatına çevrildi. Yabancı bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekibin önünde yabancı kuralı bulunuyor. 17 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin sayıyı indirmesi gerekiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2023- 13:28
Sarı-lacivertliler, 6 numarayla transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.
Bu isim de büyük oranda yabancı olacak.