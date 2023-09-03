Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Livakovic şoku! Sakatlığı...
Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibinden kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, Ankaragücü maçı öncesi sakatlık yaşadı. İşte 28 yaşındaki file bekçisinin son durumu... | Fenerbahçe haberleri
Avrupa'da son olarak Twente'yi mağlup eden sarı-lacivertlilerde gözler Ankaragücü maçına çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başkent deplasmanında çıkacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.