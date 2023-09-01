Transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de arayışlar devam ediyor.
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "Sağlam bir 6 numara..."
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen Fenerbahçe rotasını tekrar transfere çevirdi. Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, yapılan takviyelerle dikkatleri üzerine çekti. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna katan kurmaylar, 6 numara için harekete geçecek. İşte Fenerbahçe Kulübü'nden 6 numara transferi ile ilgili yapılan resmi açıklama... | Fenerbahçe haberleri
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, oynadığı 8 resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir grafik çizen Kanarya, 3 kulvarda da başarı hedefinde.