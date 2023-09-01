Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "Sağlam bir 6 numara..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen Fenerbahçe rotasını tekrar transfere çevirdi. Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-lacivertli ekip, yapılan takviyelerle dikkatleri üzerine çekti. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve milli oyuncu Cengiz Ünder'i kadrosuna katan kurmaylar, 6 numara için harekete geçecek. İşte Fenerbahçe Kulübü'nden 6 numara transferi ile ilgili yapılan resmi açıklama... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 21:45