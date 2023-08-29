Kadrosunu yıldızlarla donatan Fenerbahçe, eksik olan tek parçasını da bu hafta tamamlamayı planlıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye İspanyol ön libero! Gözden çıkarılan rakam...
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine ön libero takviyesi yapacak. Yeni 6 numarasını İspanya'da bulan sarı-lacivertliler harekete geçti. İşte yıldız isim için gözden çıkarılan rakam... | Fenerbahçe haberleri
Kadrosunu yıldızlarla donatan Fenerbahçe, eksik olan tek parçasını da bu hafta tamamlamayı planlıyor.
Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotayı bu kez İspanya'ya kırdı.
Fotomaç'ın haberine göre gündemde Real Betis'in Arjantinli oyuncusu Guido Rodriguez yer alıyor.