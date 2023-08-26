Haberler Fenerbahçe Haberleri Gençlerbirliği Fenerbahçe'den Jin-Ho Jo'yu gündemine aldı

Gençlerbirliği Fenerbahçe'den Jin-Ho Jo'yu gündemine aldı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde transfer çalışması devam ediyor. Başkent ekibi, sarı-lacivertlilerden Jin-Ho Jo'yu gündemine aldı. Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 10:49









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Başkent ekibi, Fenerbahçe'den ilk olarak kaleci Ertuğrul Çetin'i kiralamıştı. Gençlerbirliği ardından Sarı-Lacivertliler'in gençleri Melih Bostan ve Yiğit Efe Demir'i kadrosuna kattı.



1. Lig ekibinin bu 3 oyuncuyla yetinmeye niyeti yok.



HEDEF JIN-HO-JO



Fanatik'te yer alan haberde kırmızı- siyahlılar şimdi Jin-Ho Jo'yu kiralamak için harekete geçti.



Gençlerbirliği, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltabilirse, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.