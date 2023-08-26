Gençlerbirliği Fenerbahçe'den Jin-Ho Jo'yu gündemine aldı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde transfer çalışması devam ediyor. Başkent ekibi, sarı-lacivertlilerden Jin-Ho Jo'yu gündemine aldı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.08.2023- 10:49
1. Lig ekibinin bu 3 oyuncuyla yetinmeye niyeti yok.
HEDEF JIN-HO-JO
Fanatik'te yer alan haberde kırmızı- siyahlılar şimdi Jin-Ho Jo'yu kiralamak için harekete geçti.
Gençlerbirliği, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltabilirse, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.