Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, FC Twente maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.