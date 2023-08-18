Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön elem turunda Maribor'u elemeyi başardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 2 günlük süre bugün bitiyor! Livakovic olmazsa...
Fenerbahçe'de kaleci harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic konusuna son noktayı koyuror. Kurmaylar, yapılan teklife cevap vermesi için Dinamo Zagreb'e 2 günlük süre tanımıştı. O süre ise bugün bitiyor. Yönetim, Livakovic transferini tamamlayamadığı takdirde rotasını değiştirecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip ilk maçı evinde 3-1 kazanmıştı.
Kanarya, olaylı geçen rövanş maçında ise deplasmandan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.