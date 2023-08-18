FENERBAHÇE HABERLERİ - 2 günlük süre bugün bitiyor! Livakovic olmazsa...

Fenerbahçe'de kaleci harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir ilgilendiği Dominik Livakovic konusuna son noktayı koyuror. Kurmaylar, yapılan teklife cevap vermesi için Dinamo Zagreb'e 2 günlük süre tanımıştı. O süre ise bugün bitiyor. Yönetim, Livakovic transferini tamamlayamadığı takdirde rotasını değiştirecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 06:40