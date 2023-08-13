Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor. Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertlilerin ilk rakibi ise Gaziantep FK... Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kanarya, bugün taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni sezona galibiyetle start vermek istiyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı kanarya geride kalan 65 sezonun ilk haftasında oynadığı maçların 43'ünü kazandı. 12 defa sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sadece 10 kez sezonun açılış maçlarında puan alamadı. Sarı-kanarya, Rabiyle oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, Khacef, Jevtovic, Furkan, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos