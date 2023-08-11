BAZI OYUNCULARA TEPKİLER...

''Taraftarımızın bazı oyunculardan beklentileri yüksek olabiliyor. O oyuncular da hata yapınca, nasıl hata yapabilir diye oluyor tepkiler. Birkaç yıldır şampiyon olamadığımız için de beklentiler çok yüksek. Biz de bir an önce şampiyon olmak istiyoruz ama hemen olmuyor. Bu, birlikte mücadele ederek olacak bir şey. Hemen bir tepki koymamak lazım. Daha sabırlı olmamız lazım. Böyle olursa, bazı şeyleri daha rahat aşabielceğimizi görecekler. Bu oyun üzeirne koyarak devam edecek.''