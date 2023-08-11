Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, TRT Spor'da katıldığı programda konuştu. Tecrübeli teknik adam, yapılacak transferlerden Süper Lig maratonuna, Konferans Ligi heyecanından ezeli rakip Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları...
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer sözleri! "Şu an burada mutlu"
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, transfer çalışmaları, bu sezonki hedefleri ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
"İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"
''Bizim taktik disiplinin başında iletişim geliyor. Bu iletişimi sağlayan Tadic ve Dzeko'dan başlıyor. Dzeko'nun iletişi çok iyi. Zajc'ın iletişimi çok iyi. Bunlar oyunda olunca herkesi yönlendiriyorlar. Her antrenmandan sonra gösteriyoruz, burada iletişim yok diye. Tadic de bunu yapabilen önemli oyunculardan biri. Ajax'ta da yapabilirdu. Çok önemli, kaliteli bir oyuncu. 34 yaşında bir oyuncu ama herkese örnek davranıyor. Çok iyi bir organizasyonumuz var.''
BAZI OYUNCULARA TEPKİLER...
''Taraftarımızın bazı oyunculardan beklentileri yüksek olabiliyor. O oyuncular da hata yapınca, nasıl hata yapabilir diye oluyor tepkiler. Birkaç yıldır şampiyon olamadığımız için de beklentiler çok yüksek. Biz de bir an önce şampiyon olmak istiyoruz ama hemen olmuyor. Bu, birlikte mücadele ederek olacak bir şey. Hemen bir tepki koymamak lazım. Daha sabırlı olmamız lazım. Böyle olursa, bazı şeyleri daha rahat aşabielceğimizi görecekler. Bu oyun üzeirne koyarak devam edecek.''