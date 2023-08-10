Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile oynadığı mücadele sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyun içerisinde geriye de düşebiliriz. Futbol bu, taraftarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar takımı desteklemelerini istiyorum. Uzun bir maratona giriyoruz, herkese ihtiyacımız var."

"Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin tribününden gelen bir evladıyım. Bana verdikleri bu destekten dolayı bütün camiama teşekkür ediyorum. Ben de gece gündüz Samandıra'da çalışıp, bu sevgi ve saygılarının karşılığını vermek istiyorum. Onlara başarı ve şampiyonluklarla bu coşkunun karşılığını vermek istiyorum."

"Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önce oynadığı maçlarını takip ettik. Organize, koşan, sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım. Biz de buna göre dersimize çalıştık."

"İkinci yarıda yaptığımız Szymanski değişikliğiyle baskımızı sertleştirdik. Sonra goller geldi. Karşılamada ve pozisyon almada bizi zorladılar. Burayı çözmemiz güzel oldu. Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Şimdilik her şey güzel gidiyor, inşallah sonu da güzel bitecek."

"Fred transferinde şu ana kadar bitmiş herhangi bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak doğru olmaz. Bekleyelim bakalım."