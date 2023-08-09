Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte listenin ilk sıralarındaki Rade Krunic'te sıcak saatler yaşanıyor.
Transferde domino etkisi! Fenerbahçe ve Milan...
Fenerbahçe'nin transferi için yoğun uğraş verdiği Boşnak yıldız Rade Krunic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milan'ın transferde domino etkisiyle birlikte sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Milan'ın Boşnak oyuncusu için 8 milyon euro'ya kadar çıkan Fenerbahçe'den 10 milyon euro isteyen İtalyanlar'ın inadı kırılmaya çok yakın.
Sarı-lacivertli ekibin de istediği Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmayı hedefleyen Milan'ın, 29 yaşındaki Krunic'teki ısrarı son bulmaya yaklaştı.