Teknik direktör İsmail Kartal ile yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe o yıldıza geri döndü! Yapılan teklif...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip daha önce ilgilendiği isme rotayı geri çevirdi. Kurmaylar, oyuncunun kulübüne teklifini iletti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör İsmail Kartal ile yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.
Sarı-lacivertliler, kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Listede Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder yer alıyor.