Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Dusan Tadic önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz. Ben Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve liderlik için geldi. Şakalaşmaya gelmedim buraya.