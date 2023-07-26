Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turu ön eleme ilk maçında Moldova kulübü Zimbru'yu konuk ediyor. Fenerbahçe - Zimbru mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - FC ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - FC Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oyanıyor. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Dkezo, Tadic.

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev.

AVRUPA'DA 255. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

KUPA 3'TE 3. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele ediyor. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti.

MOLDOVA EKİPLERİYLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa'da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

SIRP HAKEM MİNAKOVİC DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalıyor. Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic.