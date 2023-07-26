Aylardır uğraştığı Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, flaş bir transferle ezeli rakibinden yediği çalımı taraftarına unutturmak için gaza bastı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Cengiz Ünder bombası! İşte sunulan teklif
Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, buna karşın uzun süredir gündeminde olan Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler bu mevkiyi güçlendirmek isterken, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i liste başına yazdı. İşte F.Bahçe'nin sunduğu teklif... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Aylardır uğraştığı Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, flaş bir transferle ezeli rakibinden yediği çalımı taraftarına unutturmak için gaza bastı.
Yerli isimlere büyük önem veren sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Hedefteki isim; Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder...