Transfer şampiyonu Fenerbahçe, sezonu Avrupa'yla açıyor... Geçen sezonu 2. sırada bitirerek Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ikinci ön eleme ilk maçında bugün Zimbru'yu konuk ediyor. Tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde turu geçecek avantajı yakalamak. Bugün Avrupa'daki 255. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, geride kalan mücadelelerin 95'inden galibiyetle ayrılırken, 104'ünü ise kaybetti. 55 maç da berabere bitti. 326 kez rakip ağları havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde de 367 gol gördü.

FENERBAHÇE - ZIMBRU MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Kent, Dzeko.

Zimbru: Agachi, Dedechko, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah, Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu.