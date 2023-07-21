Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de flaş Wilfried Zaha detayı! Transferin uzama sebebi...
Gelecek sezonun şampiyonluk için en büyük adayı olmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertli ekip uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'da sürecin neden uzadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor.
Son olarak futbolcunun transfer durumunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.