Transferde yeniden gaza basan Fenerbahçe son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ali Koç çıldırdı! Zaha'ya görülmemiş teklif...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Zaha'dan vazgeçmek bilmiyor. Yönetim son olarak Becao ile anlaşma sağlarken sıradaki ismin Zaha olduğu iddia edildi. Yönetim buna göre yıldız için görülmemiş bir teklif yapacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Becao ve kulübü Udinese ile uzun süren pazarlıklar sonucu 8 milyon 312 bin 500 euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.
Brezilyalı savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.