Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürdüyor.
Transferde rota İtalya'ya çevrildi! Fenerbahçe yeni bekini buldu
Yeni sezon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatında hız kesmiyor. Sarı-lacivertli ekip birçok yıldızı kadrosuna dahil ederken, yeni takviyelere de hazırlanıyor. Kurmayların yeni hedefi ise bek bölgesi. Fenerbahçe'nin transferde rotası İtalya'ya döndü. İşte o isim... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip diğer yandan birçok önemli ismi kadrosuna kattı.
Kurmaylar, 3-4 transfer daha yaparak gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmak istiyor.