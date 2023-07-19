FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri; Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Hız kesmeden yeni futbolcu arayışlarına giren sarı-lacivertli takım son olarak Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak üzere. Hırvat kalecinin takıma gelmesiyle birlikte Kanarya'da Altay Bayındır için ayrılık gözüktü. Milli kalecinin transfer olacağı takım ve bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 09:20