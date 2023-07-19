Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! İşte ödenecek bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri; Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Hız kesmeden yeni futbolcu arayışlarına giren sarı-lacivertli takım son olarak Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak üzere. Hırvat kalecinin takıma gelmesiyle birlikte Kanarya'da Altay Bayındır için ayrılık gözüktü. Milli kalecinin transfer olacağı takım ve bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Kanarya, kaleci Livakovic transferinde de mutlu sona ulaştı.