FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Michy Batshuayi için dev teklif! Lens'ten sonra...

Rusya kampını sona erdiren Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor. Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız isimlerinden Michy Batshuayi'ye Fransız ekibi Lens'ten sonra büyük bir kulüp daha talip oldu. İşte Belçikalı golcü için gelen dev teklif... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)