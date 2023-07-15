Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunuyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Zaha'nın alternatifleri belli oldu! İşte 2 isim
Yeni sezon hazırlıkları için Rusya'da bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Wilfried Zaha ile uzun zamandır ilgileniyordu. Ancak yıldız isim transfer edilemediği takdirde yönetim diğer 2 adaya yönelecek. | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Kanarya şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.