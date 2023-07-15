Pari Premier Cup 3. hazırlık maçında Fenerbahçe, Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, birçok konuya açıklık getirdi.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

Kamp dönemi bizim için verimli geçti. Bu kampın devamında 26 Temmuz'daki maça ve lige en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncuların dönmesi ve Dzeko'nun güzel bir gol atması olumluydu. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"BECAO BİTTİ, LIVAKOVIC..."

Becao transferi bitti, gerçekleşti. Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

10 numara için transfer olabilir. Ama şu anda bizim orada oyuncularımız var. Duruma göre, kendi sistemimize göre her şeyi değerlendiriyoruz. Olabilir de, zaman içinde yaşayarak göreceğiz.