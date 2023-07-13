Fenerbahçe 2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarını Rusya'da sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'dan 'acil transfer' raporu! Yıldızlar peş peşe gelecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler, Rusya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'de özellikle savunmada ve orta sahada yapılan hatalan dşkkat çekti. Maçın ardından İsmail Kartal ise transfere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buna göre yönetim Szymanski'nin ardından 3 transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. İşte başkan Ali Koç'un listesinde olan yıldızlar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler bu kampta ilk olarak Zenit ile karşı karşıya geldi ve normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine kaybetti.
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında ise Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu.