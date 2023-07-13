F.Bahçe'de flaş ayrılık!
F.Bahçe yıldızdan vazgeçti!
2023 ATA AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
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