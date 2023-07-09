Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin transferde eli güçlendi! Attila Szalai için bir talip daha
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Attila Szalai için Union Berlin resmi teklifte bulunmuştu. Kurmaylar bu teklifi değerlendirirken Fransız ekibi de Macar stoper için yarışa girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertliler Bruma, Mergim Berisha ve Arda Güler olmak üzere 3 futbolcusunu bonservisiyle birlikte gönderdi.
Ayrıca Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Kanarya'nın, bu transferler için kasasından bonservis ücreti çıkmadı.