Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezon öncesi ilk idmanı Başkan Ali Koç ile birlikte yöneticiler Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Selahattin Baki takip etti.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu ile başlayan idmanın basına açık kısmında sarı-lacivertli futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan takip etti. Başkan Koç, basın mensuplarını selamlayarak 'Yeni sezon hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra dedesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Miguel Crespo antrenmana katılmadı. Ayrıca burun ameliyatı olan Emre Mor da idmanda yer almadı. Crespo, yarın takıma katılacakken, Emre Mor da 4 Temmuz'da milli takımlarda bulunan futbolcular ise 5 Temmuz'da takıma dahil olacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.