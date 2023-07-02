Fenerbahçe'de yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda her geçen gün talipler artıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Barcelona başkanı Laporta'dan Arda Güler açıklaması!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde adı bir süredir dünya devi takımlarla anılan Arda Güler konusunda Barcelona başkanı Laporta'dan dikkat çeken transfer sözleri geldi. İşte Laporta'nın o açıklamaları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda her geçen gün talipler artıyor.
Transfer konusunda en ısrarcı olan Barcelona'da başkan Laporta konuştu.
Laporta'nın başkan Ali Koç ile arasının iyi olduğu biliniyor.