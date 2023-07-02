Fenerbahçe'de Arda Güler, Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturuyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Alex ve Mesut Özil'den Arda Güler'e transfer telefonu!
Fenerbahçe'de Arda Güler'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa'nın önemli kulüpleriyle görüşme olan genç yıldıza, sarı lacivertlilerin eski futbolcuları Alex de Souza ve Mesut Özil'den transfer telefonu geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Özellikle İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid, genç yıldıza büyük ilgi gösteriyor.