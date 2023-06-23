TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Joachim Löw bombası! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın Türk olacağını açıklamıştı. Ancak sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Joachim Löw'ü takımın başına geçirmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2023- 14:34