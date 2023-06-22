FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'da işlem tamam! Sıradaki isim Musa Barrow

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelişmeler sürüyor. Golcü harekatına devem eden sarı-lacivertli ekip Edin Dzeko ile mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak kurmaylar bir santrfor daha almayı planlıyor. Musa Barrow'u transfer etmek isteyen Kanarya, görüşmelerde önemli bir mesafeyi kat etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2023- 06:40