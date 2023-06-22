Transfere hızlı bir giriş yaparak golcü Edin Dzeko ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bir usta golcüyle daha temaslara başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'da işlem tamam! Sıradaki isim Musa Barrow
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelişmeler sürüyor. Golcü harekatına devem eden sarı-lacivertli ekip Edin Dzeko ile mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak kurmaylar bir santrfor daha almayı planlıyor. Musa Barrow'u transfer etmek isteyen Kanarya, görüşmelerde önemli bir mesafeyi kat etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transfere hızlı bir giriş yaparak golcü Edin Dzeko ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bir usta golcüyle daha temaslara başladı.
Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler gözünü İtalya'ya çevirdi.
Çizme basını, Kanarya'nın transfer operasyonu hakkında flaş bir iddiada bulundu.