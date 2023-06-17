Fenerbahçe'de Olağan Mail Genel Kurul, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe sözleri!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörleri İsmail Kartal ve Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu konuşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Kocaman ve Kartal'ın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gergin geçen kurulda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Koç, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörle ilgili de konuştu.