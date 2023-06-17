Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'a şok tepki!
Fenerbahçe'de genel kurul üyeleri, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Üyeler, başkan Koç'un konuşmasını yaptığı sırada "Taraftar istifa!" tezahüratları yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 15:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023- 15:17
Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye başkan Ali Koç geldi.
Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.