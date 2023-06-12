TRANSFER HABERİ | Finansal fair-play bitti! Fenerbahçe'nin bekleri uçaacak...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek 9 yıllık hasrete son veren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç mevcut başkanlık sürecinin son senesinde şampiyonluk istiyor. Başkan Koç, buna göre yeni hoca belirlenene kadar fırsat transferlerini kaçırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler buna göre gündemine 2 dünya yıldızını aldı. Bu transferi görenler 'Fenerbahçe kanatlardan uçacak' diyecek. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 12:21