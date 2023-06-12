Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı başlamıştı.
TRANSFER HABERİ | Finansal fair-play bitti! Fenerbahçe'nin bekleri uçaacak...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek 9 yıllık hasrete son veren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç mevcut başkanlık sürecinin son senesinde şampiyonluk istiyor. Başkan Koç, buna göre yeni hoca belirlenene kadar fırsat transferlerini kaçırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler buna göre gündemine 2 dünya yıldızını aldı. Bu transferi görenler 'Fenerbahçe kanatlardan uçacak' diyecek. FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus yönetiminde sezon başında oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları bir hayli memnun etmişti.
Fakat Fenerbahçe için Dünya Kupası arasının ardından işler tam tersine döndü.