Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Jorge Jesus sonrası koltuğa oturuyor! Fenerbahçe o isimle anlaştı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Ancak Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle karşılaşmadan sonra kulübe veda etti. Yeni teknik direktör arayışlarına geçen sarı-lacivertli kurmaylar tanıdık bir isme yöneldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-0 kazanmayı başardı ve kupaya uzandı.
Ancak karşılaşmadan sonra Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.