Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular yanı sıra takımdan ayrılacak ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 4 milyon Euro teklif edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler yeni sezonda birçok isimle yollarını ayırmayı planlıyordu. Bu doğrultuda Kanarya'da, o futbolcuya 4 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu anlamda sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan Diego Rossi'ye İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
Bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını başlatan Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki oyuncular için de gelişmeler yaşanıyor.