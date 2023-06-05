FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz devi harekete geçti! Arda Güler için temaslar başlıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler'in takımdan ayrılması gündemde. Adı daha önce bir İngili devi ile anılan genç oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibinin temsilcileri, Arda için resmi temaslara başlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2023- 19:16