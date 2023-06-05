Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in transferi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz devi harekete geçti! Arda Güler için temaslar başlıyor
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler'in takımdan ayrılması gündemde. Adı daha önce bir İngili devi ile anılan genç oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibinin temsilcileri, Arda için resmi temaslara başlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan ancak sonrasında gelen fırsatı iyi değerlendiren 18 yaşındaki oyuncu, performansıyla göz doldurdu.
Sarı-lacivertlilerin değişmez isimleri arasına giren genç yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.